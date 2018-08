Sale en libertad condicional uno de los hispanos detenidos por ICE en La Villita, Chicago (VIDEO)

Oriundo de Puruarán, Michoacán, México, Roberto Santos fue puesto en libertad condicional después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE el pasado 10 de agosto en las inmediaciones de su hogar ubicado en el popular barrio mexicano de La Villita, en Chicago.

Familiares, amigos y vecinos lo recibieron con globos de bienvenida y aplausos, después que que su familia pagara una fianza de $1500.

“Siento…como un nuevo amanecer”, dijo Santos al llegar a casa. Dijo también que la comunidad le tendió una mano amiga con asesoría legal y donaciones y señaló que su arresto fue sorpresivo. “Iba al trabajo, pero antes pasaba a dejar al hijo de un compañero de trabajo a la ‘baby sitter’”, aclaró.

Santos explicó que los agentes estaban encubiertos y viajaban en automóviles particulares. “Bajé el vidrio y el oficial me preguntó que si tenía identificación pues se la di y aseguranza del carro”. El inmigrante mexicano pensó que eso sería todo y que quizá le darían “un ticket por alguna violación de tránsito”.

“Le pregunté que si algún problema conmigo y no me contestó si, si o no, ni nada”. Santos dijo que el agente después lo interrogó sobre su estatus migratorio.

“’Me preguntó eres ciudadano americano o eres residente. ¿Y no traes ningunos papeles? No. No traigo nada. Esto es lo que traigo'”. Fue entonces que lo arrestaron y trasladaron a la Cárcel del Condado en Kenosha, Wisconsin. Ese mismo día, otros dos inmigrantes fueron detenidos en el mismo barrio, donde según reportes vive una alta concentración de inmigrantes indocumentados.

“En el lugar donde yo estuve son 70 camas y todas están ocupadas”, dijo Santos. “Si salen dos en la mañana, en la tarde llegan otros dos. O sea que en ningún momento está vacío”, aclaró.

Su pajera sentimental, Catalina Bojorquez, había dicho que haría todo lo posible por sacar a Santos.

Inclusive, testificó en una audiencia ante miembros del Concilio de Chicago quienes votarán en los próximos días sobre una resolución de protección para inmigrantes. “Hay que tener voz alta porque en realidad el es una persona trabajadora y el único delito que ha cometido es trabajar”, dijo Bojorquez.

Santos dice que hace años le dieron una infracción por conducir sin licencia y cree que posiblemente ese haya sido un factor en su detención.

“No es justo que las redadas se hagan así. La comunidad está en pánico”, dijo su esposa. Santos que tendrá que esperar para que le den una cita preliminar ante un juez de migración.