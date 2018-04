El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el ataque a Siria de Estados Unidos y sus aliados es un “acto de agresión” que agravará la crisis humanitaria en Siria, al tiempo que el ejército ruso explicó que los sistemas de defensa antiaéreos de Siria, de fabricación soviética, derribaron 71 de los 103 misiles de crucero lanzados por Washington y sus colaboradores.

El líder ruso aseguró que Moscú convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque lanzado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, según un comunicado emitido por el Kremlin.

