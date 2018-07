El presidente Donald Trump felicitó hoy a la Selección de Francia, que se ha proclamado campeona del mundo de futbol con un juego “extraordinario”, y a su homólogo ruso Valdimir Putin, por organizar un Mundial “realmente grandioso”.

“Felicidades a Francia, que jugó un futbol extraordinario, por ganar la Copa Mundial 2018”, apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter, minutos después de que el árbitro señalara el final del partido.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament — one of the best ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

La Francia de Didier Deschamps se impuso a Croacia en la final del Mundial Rusia 2018, gracias a los goles del croata Mario Mandzukic en propia puerta (m.18), de Antoine Griezmann de penalti (m.38), de Paul Pogba (m.59) y de Kylian Mbappé (m.65).

Por parte del cuadro croata, marcaron Ivan Perisic (m.28) y el propio Mandzukic (m.69).

Francia campeón: Trump elogia a Putin

Por otro lado, Trump congratuló al presidente ruso, Vladimir Putin, por la organización del Mundial Rusia 2018, que catalogó como “uno de los mejores” de la historia.

“Además felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un Mundial realmente grandioso”, añadió Trump en su tuit.

Trump y Putin, que asistió a la final del Mundial, celebrarán mañana lunes en Helsinki su primera cumbre bilateral, en la que se espera que hablen sobre Siria, Ucrania, el control de armas y sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadunidenses de 2016.

El presidente Donald Trump aterrizó en Helsinki el domingo en la noche, donde mañana prevé reunirse con su homólogo ruso.

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

El mandatario estadounidense no planeaba realizar apariciones públicas sino hasta el lunes, cuando se dirija al Palacio Presidencial de Finlandia para desayunar con el presidente Sauli Niinisto. Trump y Putin se encontrarán el lunes en el palacio.

El domingo, Trump mantuvo bajas las expectativas para cuando se reúna Putin diciendo que “nada malo va a salir de eso, y tal vez salga algo bueno”.

…over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

El mandatario estadounidense también dijo a CBS News en una entrevista que “no había pensado” en pedirle a Putin que extradite a la docena de oficiales de inteligencia militar rusos acusados la semana pasada en Washington por cargos relacionados con hackear a objetivos demócratas en las elecciones de EE.UU. en 2016.

Pero después de que su entrevistador le diera la idea, Trump dijo: “Sin duda preguntaré al respecto”.