Rusia 2018: Estará Latinoamérica en desventaja en Cuartos de Final

Apenas se jugó el primer día de partidos de Octavos de Final en Rusia 2018 y algo ya está sentenciado. Aquella regla no escrita de que los americanos no ganan un Mundial en Europa (salvo Brasil en 1958) parece cobrar más fuerza luego de la eliminación de Argentina. En el mejor de los escenarios, y luego del triunfo de Uruguay ante Portugal, habría tres equipos del nuevo continente, contra ocho del viejo.

La eliminación de Argentina, que volvió a decepcionar y le quedó a deber al talento de Lionel Messi, deja vivos a Uruguay, México, Brasil y Colombia. La mala noticia es que el Tri y e “Scratch Du Oro” se eliminarán entre sí el lunes. En caso de que Colombia elimine a Inglaterra, se darían esos tres equipos latinoamericanos en Cuartos de Final.

Cuando te pregunten cómo vivimos en Uruguay el fútbol, podés responder con este video. ¡Uruguay a cuartos! #MundialXLaTele 💙🇺🇾💙🇺🇾💙 pic.twitter.com/0KcJX9guFY — Teledoce 📺 (@teledoce) June 30, 2018

El único equipo no europeo o americano que sigue con vida es Japón, que enfrentará a la inspirada Bélgica en un duelo en el que aparecen en papel de víctimas. La primera joranada de los Octavos de Final se llevó consigo eliminados a los dos mejores jugadores del planeta. Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo han acaparado el Balón de Oro, o el premio The Best, los últimos 10 años.

Ni Messi, ni Ronaldo: los considerados por muchos como los mejores jugadores del planeta se quedan fuera del Mundial. ¿Es el final de una era? https://t.co/q19kkktgcT #Rusia2018 pic.twitter.com/WBrl5QQqmF — CNN en Español (@CNNEE) June 30, 2018

Los nipones avanzaron de forma compleja a Octavos de Final. Empataron en 6 de los 8 criterios de desempate que existen en Rusia 2018 y avanzaron por la regla del Fair Play. Tuvieron una tarjeta amarilla menos que Senegal y se instalaron como el único asiático entre los 16 mejores y así igualaron su mejor participación, que se remonta a su localía en 2002.