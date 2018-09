Rosh Hashaná: 5 datos interesantes del año nuevo judío

Rosh Hashaná, la celebración de dos días del año nuevo judío, comienza con la salida de la primera estrella al atardecer del domingo. Será el año 5779.

Cuando suceda, los judíos de todo el mundo celebrarán con ritos tradicionales y también con comidas típicas de la celebración. Y la miel tiene un rol central desde miles de años.

Es el año nuevo judío; el comienzo oficial del calendario hebreo. Y 10 días después se celebra “Yom Kipur” o el día del perdón, informa Primera Edición.

Además en esta época los judíos observantes reflexionan sobre sus malas acciones, sobre las implicancias de sus errores, hacen expiación por medio de la oración y el ayuno, y esperan una mente clara que venga con el perdón divino para comenzar un nuevo año” explica a AP la rabino Kelley Gludt, de Baltimore.

Esta festividad también se denomina “Iom Truá”, el día del toque del shofar (tradicional cuerno de carnero) durante el servicio religioso, y los 29 días previos, que es un llamado a la humildad, la reflexión y el arrepentimiento.

“Todos los judíos conocen la tradición de mojar manzanas en miel (para Rosh Hashaná) y cómo representa la ‘dulzura’ esperada del nuevo año”, dijo Gludt.

Otra costumbre es la cena festiva en familia, que incluye el encendido de las velas de Iom Tov (festividad), previo al comienzo de Rosh Hashaná. Además hay simbolos culinarios como la jalá agulá (pan trenzado redondo, como el ciclo anual), la cabeza de pescado (literalmente, “Rosh” significa cabeza; entre los sefaradíes se suele usar cordero y pedir “estar a la cabeza y no a la cola”), las manzanas con miel y también las tortas (por un año dulce).

