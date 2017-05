Robo a un hombre de 81 años queda grabado en cámara de vigilancia y la policía pide denuncias para identificar al maleante.

La Oficina del Alguacil del condado de Pinellas publicó a través de las redes sociales un video donde se ve a un hombre que le arrebata a un anciano de 81 años un sobre que tenía guardado en la bolsa de la camisa con 1,000 dólar en efectivo que acababa de sacar de un cajero autómatico.

La víctima esperaba a su esposa en una óptica ubicada en East Bay Drive, en Largo, después de haber hecho la operación bancaria en la institución financiera ubicada al lado del establecimiento, cuando un hombre se acercó a él y le metió la mano en el bolsillo para llevarse el efectivo.

Las autoridades piden denuncias para ayudar a localizar al sospechoso que ha sido descrito como un hombre joven, alrededor de 20 años, 6 pies de altura, 170 libras de peso, con piel clara, cabello claro y vestía una camiseta azul, shorts cargo, tenis negros, calcetines largos negros, una gorra que posiblemente era de los Bulls de Chicago.

Cualquier informe que lleve a identificar al sospechoso se puede hacer al 727.582.6200 o en Crime Stoppers al 1.800.873 TIPS. Podría recibirse recompensa si se hace el reporte a Crime Stoppers primero.

Detectives Seek To Identify Robbery By Sudden Snatching Suspect: Who Victimized Elderly Man:https://t.co/MfO3mBlU52

— Pinellas SO (@SheriffPinellas) May 25, 2017