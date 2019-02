La compañía High Point Halal Meats, ubicada en la ciudad de High Point, en Carolina del Norte, ha emitido una orden para retirar todos sus productos de pollo, cordero y res, debido a un posible riesgo mortal al consumirlos.

El Departamento de Agricultura de Carolina del Norte (NCDA, por sus siglas en inglés) informó que el fabricante de carne local estaba vendiendo algunos productos de carne y aves de corral sin las inspecciones previas necesarias, reseñó Fox 8 este viernes.

“Este es un retiro de Clase I donde existe una probabilidad razonable de que el uso del producto ocasionará consecuencias graves o adversas para la salud, o (incluso) la muerte”, dijo la doctora Beth Yongue, directora de la División de Inspección de Carnes y Aves.

“Se recomienda a los clientes que compraron estos productos que no los consuman”, destacó.

El NCDA mencionó que actualmente no hay reportes confirmados de reacciones adversas después de comer los productos de pollo, cordero o res de la referida empresa, pero cualquier persona que pueda estar preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica.

High Point Halal Meats recalls chicken, lamb, beef over risk of 'serious, adverse health consequences or death' https://t.co/ACsiAt85Er pic.twitter.com/8TECXHWohH

— FOX8 WGHP (@myfox8) February 8, 2019