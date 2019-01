La corporación General Mills pidió retirar sus paquetes de harina de cinco libras después de que detectó la bacteria salmonella en un ejemplar.

La empresa, con sede en Golden Valley, Minnesota, indicó este miércoles en un comunicado que los consumidores deben abstenerse de usar sus paquetes de cinco libras de harina Gold Medal Unbleached que poseen la etiqueta de vencimiento del 20 de abril de 2020.

Según General Mills, el retiro solo incluye esos productos específicos, por lo que las demás bolsas de harina con diferentes fechas de vencimiento no han sido afectadas.

A pesar del retiro, la compañía no ha recibido ningún informe de los consumidores sobre enfermedades relacionadas con sus productos.

“La seguridad alimentaria es nuestra principal prioridad, y aunque no hemos tenido ninguna enfermedad confirmada, estamos retirando voluntariamente este lote específico de harina Gold Medal Unbleached para prevenir posibles enfermedades”, dijo Jim Murphy, presidente de la División de Comidas y Horneado de General Mills.

“Este retiro no implica ningún otro producto de harina, y continuamos educando a los consumidores de que la harina no es un ingrediente ‘listo para comer’. Cualquier cosa que haga con harina debe cocinarse u hornearse antes de comerla”, agregó.

