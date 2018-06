Siete restaurantes del Area de la Bahía han sido sancionados por La Oficina del Comisionado Laboral de California con más 10 millones de dólares por robo de salarios que ha afectado a 431 trabajadores.

“Es robo de sueldo cuando se les quita las propinas de los trabajadores y se les paga un salario para negarles su pago de horas extras bien ganado”, dijo la Comisionada Laboral Julie A. Su a través de un comunicado. “Nuestro trabajo es proteger el derecho de las personas trabajadoras a un pago justo diario por un día de trabajo duro y poner un alto a empleadores quienes adoptan el robo de sueldo como modelo de negocio”.

Kome Japanese Seafood & Buffet en Daly City, enfrenta multas de $ 5,16 millones robo de salarios que afectan a 133 trabajadores y Rangoon Ruby Burmese Cuisine, una cadena de restaurantes birmana que tiene locales en Palo Alto, San Francisco, San Carlos, Burlingame y Belmont, fue penalizado con 4,96 millones de dólares por irregularidades de pago a 298 trabajadores, según el comunicado emitido por La Oficina del Comisionado Laboral de California.

“Es importante que en California los trabajadores sepan sus derechos a pesar de su estatus migratorio, la Oficina del Comisionado Laboral no tiene afiliación con inmigración, por lo que si ocurren violaciones relacionadas con el robo de sueldo, nos lo pueden comunicar”, dijo Paola Laverde, directora de comunicaciones de La Oficina del Comisionado Laboral de California.

La Investigación del Comisionado Laboral y de nómina y la auditoria de nómina de Kome se realizó después de que varios trabajadores se quejaran a organizaciones comunitarias y determinó que 69 cocineros, chefs de sushi y lavaplatos trabajaban más de 55 horas por semana, pero eran pagados un salario fijo que no incluía horas extras.

Asian Law Caucus , organización comunitaria que aboga por derechos civiles representó a un grupo de trabajadores del restaurante Rangún Ruby y llevó el caso a la Oficina de Aplicación de Campo (BoFE) del Comisionado de Labor de California, según un informe publicado por Asian Law Caucus.

“Fuimos a la organización Asian Law Caucus porque no pudimos soportarlo más”, dijo un cocinero de Rangoon Ruby que deseaba permanecer en el anonimato. “Estuvimos trabajando tantas horas. Estábamos tan cansados y no teníamos tiempo para nuestras familias. Esperamos que este caso finalmente nos otorgue los salarios que creemos se nos deben “.

El salario mínimo en California efectivo desde el 1 de enero del 2017 es de 10.50 dólares por hora para negocios con 26 o más empleados y 10 dólares por hora para trabajadores en negocios con 25 o menos empleados, las propinas son a parte y no pueden contar como parte de su sueldo.

Un informe publicado por Good Jobs First averiguó que muchas grandes corporaciones que operan en los Estados Unidos han aumentado sus ganancias al forzar a los empleados a trabajar fuera del reloj, engañándolos del pago de horas extras requeridas y participando en prácticas similares que en conjunto se conocen como robo de salarios

“Nuestros hallazgos dejan en claro que el robo de salarios va más allá de los talleres clandestinos, los establecimientos de comida rápida y los minoristas. Está integrado en el modelo de negocios de una parte sustancial de corporate America “, dijo el Director de Investigación de Good Jobs First, Philip Mattera, autor principal del informe.

La mitad de las demandas privadas documentadas en el informe provienen de California, que tiene un código laboral riguroso que puede aplicarse tanto en el tribunal estatal como en combinación con las normas federales en los tribunales de los EE. UU, según el informe.

“Los empleados que vinieron a nosotros son todos trabajadores temporales que son particularmente vulnerables a la explotación porque no tienen visibilidad para el público, tienen conocimientos limitados de inglés, no conocen sus derechos legales y dependen de su empleador no solo para su salario sino para su vivienda”, dijo Palyn Hung Mitchell, abogado de Asian LAw Caucus ALC .”A pesar de que las represalias por afirmar sus derechos en el lugar de trabajo son ilegales, es comprensible que algunos trabajadores tengan temor de reportar irregularidades “, agregó.

La campaña llamada “Robo de sueldo es un crimen” lanzada por la comisionada laboral Julie Su, informa donde trabajadores pueden averiguar sus derechos si han tenido irregularidades con sus pagos o violaciones de leyes laborales. Para informarse visite: robo de sueldo es un crimen