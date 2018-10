El restaurant George’s Pastaria en Houston, Texas colocó un letrero en la entrada con un mensaje para el candidato republicano por el senado diciendo: “Ted Cruz, tú puedes comer aquí”.

George Reed, propietario del lugar ubicado en Dairy Ashford Rd., dijo a MundoHispánico en una entrevista vía telefónica que durante 30 años su esposa y él han cambiado los letreros en la entrada de su establecimiento constantemente y que al ver la forma como fue tratado el senador en la capital del país, decidió darle la bienvenida a su restaurant.

“Cuando el senador Cruz, tuvo que salir del restaurant en DC, yo pensé, bueno, él puede venir aquí cuando guste, como cualquier otra persona, todos son bienvenidos”, indicó.

El lunes 24 de septiembre el senador Ted Cruz y su esposa Heidi cenaban en el restaurant Fiola en Washington, D.C. cuando un grupo de manifestantes confrontaron al republicano por sus políticas migratorias y por la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos.

La escena fue publicada en las redes sociales y se ve cuando la pareja tuvo que salir de establecimiento por la presión de los manifestantes.

