Responden a discurso antiinmigrante de Trump con soluciones (VIDEO)

El presidente Donald Trump ha vuelto a traer a discusión una estrategia que utiliza la deshumanización y la demonización de ciertos grupos.

Primero repitió durante la campaña que los inmigrantes mexicanos eran criminales, violadores y narcotraficantes, ahora está llamando animales a un grupo de extranjeros.

Estrategias como esta han inspirado otras campañas de líderes locales como Michael Williams candidato a la gobernación de Georgia, que llamó la atención en estos días cuando se fue de gira por el estado en el denominado ‘Autobús de la deportación‘, tildando de criminales a los indocumentados y prometiendo enviarlos a México.

Para líderes de la comunidad latina en Georgia, el discurso antiinmigrante de Trump y de otros políticos no debe afectar los ánimos de la comunidad, sino por el contrario, ser una motivación para dejarse sentir en las urnas.

“Sabemos que este tipo de lenguaje es racista y el presidente ha hecho muchas cosas que son racistas en contra de nuestra comunidad. Nosotros como comunidad tenemos que responder, tenemos que llamar la atención a ese discurso. Rechazar el racismo, pero también trabajar muy duro para que nuestra comunidad ejerza el poder que tiene, votando, porque los políticos solamente responden por el poder de votar”, dijo hoy Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), durante el desayuno anual de la organización.

Para la representante estatal por el Distrito 99, Brenda López, el discurso antiinmigrante es signo de una falta de aprecio del valor y la riqueza que la diversidad aporta al país.

“Tenemos que entender que son tácticas, no solo de muy mal gusto, de falta de inteligencia de ver al futuro, y de ver el presente de nuestro estado, particularmente, y la diversidad que existe aquí y el beneficio que se tiene a través de esa diversidad”, sostuvo la legisladora.

“Pero uno tiene que entender cuál es el valor de votar. Muchas veces decimos que debemos votar porque es nuestro derecho, porque es una obligación, porque es un beneficio de poder vivir y ser ciudadano en el estado de Georgia Pero son precisamente ese tipo de mensajes, que hasta que no empiecen a ver que el voto latino, que el voto asiático, incluso el voto afroamericano de veras sea más alto, vamos a continuar viendo ese tipo de campaña”, manifestó.

Para Gigi Pedraza, fundadora y directora ejecutiva del Latino Community Fund, los discursos antiinmigrantes son una distracción a la que no se le debe dar valor, ni deben afectar la percepción de los hispanos.

“Somos una comunidad generosa muy trabajadora, creativa y es algo que por alguna razón él no puede verlo o no quiere verlo. Tenemos que seguirle dando fuerte, seguirnos apoyando, eso es lo más importante. Y cuando hay este tipo de situaciones en las que nos baja un poco la energía yo siempre recuerdo algo que mi abuela me decía: ‘cuando pasan estas cosas uno nunca pierde, uno gana o aprende’. Y esa es una oportunidad de aprender y salir adelante y de ser más vocales y tomar espacio y mostrar quiénes realmente somos”, sostuvo.