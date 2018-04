Rescate milagroso de niño que cayó en alcantarilla en Los Ángeles (VIDEO)

POR ANDRÉS CABEZAS

‘Estuve rezándole a Dios, que me ayudara, que no me dejara morir’, fue la primer declaración a medios de comunicación, del joven Jesse Hernández, de 13 años de edad, tras caer en una alcantarilla y ser arrollado por aguas residuales en la ciudad de Los Ángeles, en California.

La corriente fluía a más de 15 millas por hora, en una obscura pipa de 4 pies de angosta.

Entre doce y trece horas pasó el joven en el drenaje, luego de resbalarse a una alcantarilla en el parque Griffith. Según testigos y familiares de Jesse Hernández, el menor sufrió la caída tras ingresar a una estructura abandonada en las proximidades del parque. El rescate ya es considerado milagroso.

Fueron horas de suspenso, a lo largo de la tarde y noche del domingo de Pascua, hasta la madrugada del lunes. Los Bomberos de Los Ángeles, el Departamento de Policía, el Departamento de Sanidad, y la Patrulla de Caminos, desplegaron operativos para dar con su paradero.

Tras abrir desagües para ingresar cámaras en las tuberías, escucharon su grito de ayuda, de acuerdo al equipo especializado del LAFD.

El adolescente estuvo sostenido de una pipa subterránea, directamente abajo de la autopista 134, casi a una milla de donde inicialmente sufrió la caída.

Once pies en el subsuelo, pidió llamar a su madre durante las maniobras de rescate, por lo que fue proporcionado con un teléfono móvil. Posteriormente fue trasladado a un hospital para una desintoxicación y fue dado de alta.

Únicamente padeció lesiones menores en sus manos y piernas. Sus padres estarán a cargo de él durante los próximos días, por lo que faltará a la escuela hasta el jueves.

Autoridades de la ciudad colocaron nuevas vallas y protección en la antigua edificación, en el Parque Griffith, para evitar otra desgracia.

