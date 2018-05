Un grupo de congresistas republicanos de la Cámara de Representantes está tratando de forzar una votación para solucionar la situación de los jóvenes indocumentados que se benefician del Programa de Acción Diferida a los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que podría allanar el camino para lograr un acuerdo al respecto.

Los legisladores firmaron lo que se conoce como una solicitud de aprobación, una maniobra de procedimiento que puede llevar la legislación a la Cámara si está firmada por la mayoría de los miembros, independientemente de si se ha aprobado previamente en un comité, como es tradicional.

Si la petición suma suficientes apoyos, se establecería un debate sobre cuatro medidas migratorias diferentes a partir de junio.

La medida es inusual para los miembros del partido que ostentan la mayoría en la Cámara de Representantes y supone una crítica al presidente de la misma, Paul Ryan, quien se ha negado a convocar voto alguno sobre el asunto.

Aun así, los miembros insisten en que están haciendo un esfuerzo para ser respetuosos con el liderazgo, dejando un proyecto de ley abierto a la opinión de Ryan.

El esfuerzo es encabezado por tres republicanos moderados que han expresado su deseo de salvar DACA, un programa que actualmente protege unos 690,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Los representantes son Will Hurd, de Texas; Jeff Denham, de California, y Carlos Curbelo, de Florida.

En una entrevista con la cadena CNN, los tres republicanos indicaron que el objetivo es tener al menos un debate sobre la cuestión de inmigración, retrasado desde hace mucho.

Our #immigration action today is designed to empower every Member of the House to craft a solution that can win a majority of votes and be signed into law by @POTUS https://t.co/qEZmNE2FoX

“Esta institución debe ser impulsada por coraje, no por cobardía, y el objetivo no debe ser evitar que los miembros persigan sus objetivos legislativos, sino debe ser empoderar a cada miembro, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo Curbelo.

“El objetivo es capacitar a cada miembro de la Cámara, incluido el presidente, para avanzar en la solución que cada miembro crea que es la mejor para este desafío y para tratar de ganar seguidores para esa solución. Por lo tanto, esto no desafía a nadie”, argumentó.

We have an opportunity to finally gain operational control of our border and provide a permanent legislative fix for people who came to this country through no fault of their own. We cannot avoid action any longer #QueenoftheHill https://t.co/4IFMJHISZM

— Rep. Will Hurd (@HurdOnTheHill) May 9, 2018