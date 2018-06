El gobernador de Arizona y el presidente del Partido Republicano en ese estado pidieron el jueves la renuncia de un legislador estatal que dijo que “no hay suficientes chicos blancos” durante una discusión sobre la integración racial en las escuelas.

El legislador David Stringer, también republicano, dijo que sus adversarios políticos “han tomado 51 segundos de un discurso de 16 minutos para tratar de distorsionar mi mensaje y engañar a los votantes”.

El discurso de Stringer el lunes en un foro de hombres republicanos fue transmitido en vivo en Facebook y estaba en su página de campaña, de donde fue borrado luego.

Pero en un clip publicado en redes sociales por un demócrata, Stringer habla de cómo la inmigración está alterando la composición demográfica del país.

“El 60% de los niños en las escuelas públicas del estado de Arizona son minorías. Eso complica la integración racial porque no hay suficientes chicos blancos para repartir”, dijo.

Stringer también dice que la inmigración provoca “desestabilización política” y “representa una amenaza existencial para Estados Unidos”.

“Si no hacemos algo con respecto a la inmigración, la demografía de nuestro país sufrirá un cambio irrevocable y seremos un país muy distinto y no seremos el país en el que ustedes nacieron”, dijo.

El presidente del Partido Republicano de Arizona, Jonathaan Lines, dijo en un comunicado que “lo exhorto a que renuncie inmediatamente. Esas palabras no tienen cabida en nuestro partido o en nuestro estado”.

El gobernador Doug Ducey, que busca su reelección en noviembre “coincide con el presidente Lines” y apoya el llamado a que renuncie, dijo su vocero Daniel Scarpinatto por Twitter.

