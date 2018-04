Al menos 50 legisladores republicanos se habrían unido a un grupo de mayoría demócrata para firmar una resolución que ofrecería una solución para los llamados “Dreamers”, informaron medios locales.

El representante republicano por California, Jeff Denham, anunció que un total de 237 legisladores de ambos partidos respaldan la resolución, que ofrece hasta cuatro proyectos de ley de inmigración distintos, incluida la solución para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida a los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“Hablamos mucho sobre transparencia por aquí y orden regular”, dijo Denham. “Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, queremos seguir un orden regular y tener un debate”, lo citó Washington Examiner.

Las firmas de los 237 legisladores son más que las 218 necesarias para forzar una votación sin el consentimiento del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien ha dicho que no considerará una propuesta que no cuente con el apoyo del presidente.

Pese a lo anterior, Denham cree que una de las cuatro propuestas, a la que llamó “Reina de la colina”, “mostrará al presidente y al titular de la Cámara la voluntad del pueblo, la voluntad de la gente de la Cámara”.

It’s time that Congress does its job and moves forward with one unified, bipartisan strategy for our Dreamers. We have the support for an open debate and a vote; no more excuses, no more delays. 240 cosponsors (and growing) on my “queen-of-the-hill" rule. https://t.co/Wj2HI4xvoF

— Jeff Denham (@RepJeffDenham) April 18, 2018