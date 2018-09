Con el paso del huracán Florence por Wilmington, Carolina del Norte, el veterano meteorólogo Mike Seidel, del canal televisivo Weather Channel, parecía luchar contra el fuerte viento durante una cobertura en vivo.

“Esto es tan grave como ha sido”, dijo Seidel en el enlace, el cual fue capturado en video por diferentes espectadores.

Sin embargo, momentos después la cámara muestra a dos hombres caminando detrás de él como si fuera un día lluvioso de baja intensidad.

Esta yuxtaposición llevó a muchas personas en las redes sociales a acusar a Seidel de “fingir” para hacer que las cosas parecieran peor de lo que fueron.

Weather Channel dude: *about to be blown off his feet by the wind*

Two locals: *casually walking down the street taking cell phone vids*

I love you North Carolina pic.twitter.com/rEQtIupi5m

— Scott Coleman (@scottsalesforce) September 14, 2018