Reporte: presunto autor de masacre en Las Vegas vivió en Texas y California

El presunto responsable de asesinar a más de 50 personas y lesionar a más de 500 durante un concierto en Las Vegas el domingo por la noche vivió y trabajó en Texas y California, según registros públicos consultados por el San Antonio Express-News.

Stephen Craig Paddock, de 64 años, vivió en varias ciudades de Texas, California y Nevada, informó el medio.

LATEST – https://t.co/5km1R7pgWH

– Suspect is Stephen Paddock, 64

– He died of self-inflicted gunshot wound

– He was found w/ 10 rifles pic.twitter.com/XCRg59Miaa

— WSB-TV (@wsbtv) October 2, 2017