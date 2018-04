El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, ha llamado “idiota” al presidente Donald Trump y ha hecho otros comentarios en los que insulta la inteligencia del mandatario y en los que se refiere a sí mismo como el salvador del país, según ocho funcionarios y exfuncionarios que conversaron con NBC News.

Las fuentes dijeron que Kelly se retrata ante los asesores de la Administración como el único baluarte contra la catástrofe, quien frena los deseos erráticos de un presidente que tiene un conocimiento cuestionable sobre cuestiones de política y las funciones del gobierno.

Se ha referido a Trump como “un idiota” varias veces para subrayar su punto, de acuerdo con cuatro funcionarios que dicen haber presenciado los comentarios, reportó la cadena el lunes 30 de abril.

A pesar de eso, tres voceros de la Casa Blanca aseguran que no consideran acertado que Kelly se refiriera en esos términos sobre el presidente y que ninguno de ellos nunca lo ha escuchado usar esa palabra.

Las autoridades que hablaron con la cadena dijeron que la imagen pública de Kelly es la de un general de cuatro estrellas retirado que infunde respeto en una Casa Blanca caótica y a un presidente impulsivo al que describen como indisciplinado e indiscreto.

Los comentarios de los funcionarios y exfuncionarios podrían arrojar nueva luz sobre por qué Kelly ahora se encuentra a sí mismo, con apenas nueve meses en el trabajo, lidiando con una influencia disminuida y con cuestionamientos sobre cuánto tiempo permanecerá en la Administración.

“Dice cosas que no puedes creer”, dijo un alto oficial de la Casa Blanca. “Él las dice y tu piensas: ‘eso no es lo que deberías estar diciendo'”, reportó NBC.

Trump, cuyos asistentes dijeron que se enojó con su segundo jefe de gabinete, está consciente de algunos, aunque no de todos, los comentarios de Kelly, según las fuentes.

Los portavoces de la Casa Blanca dijeron que no habían escuchado a Kelly hablar de sí mismo como el salvador del país, y que, en todo caso, podría haberlo dicho en broma.

El lunes por la tarde, NBC también dijo que el funcionario había criticado el reporte.

En su cuenta de Twitter, la cadena reportó que el Kelly había enviado un comunicado en el que decía que “yo pasó más tiempo con el presidente que cualquier otro y tenemos una relación increíblemente fuerte y sincera”.

“Él y yo sabemos que esta historia es pura mierda”, finalizó.

