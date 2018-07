Abogados de inmigración acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de recurrir a estrategias sucias con tal de amedrentar y ahuyentar a los inmigrantes que buscan asilo político en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impone fianzas muy altas – muy por arriba de los 10,000 dólares – que son imposibles de pagar para los inmigrantes, o les niega el derecho a una, con el fin de mantenerlos recluidos en los centros de detención y así inhibir su deseo de continuar con el trámite, indicaron litigantes a National Public Radio (NPR).

“Definitivamente, detrás de todo esto parece estar una motivación disuasoria de que si tratamos a nuestros solicitantes de asilo lo suficiente mal, dejarán de venir”, consideró Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración cuya cliente está siendo víctima de esta práctica.

Lincoln-Goldfinch representa a María, una inmigrante que huyó de Honduras con sus hijos pequeños porque su familia fue amenazada por matones de un partido político rival. Tras ser detenidos en mayo por agentes de la Patrulla Fronteriza, María fue recluida en un centro de detención de Texas y separada de sus hijos, que fueron enviados a un refugio en Nueva York.

