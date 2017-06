Reporte dice que Trump no viaja a Reino Unido por no ser popular en ese país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habría dicho a la primera ministra británica, Theresa May, que no quiere continuar con sus planes de visitar Reino Unido a menos que cuente con respaldo popular en esa nación.

Según un reporte del diario británico The Guardian, que replicó el portal estadounidense The Hill, Trump le hizo este comentario a May por teléfono. El diario agregó que Trump no quiere que se anticipen las protestas en su contra.

May al parecer estaba sorprendida por lo que le dijo.

Trump no ha estado excento de controversia con Reino Unido, sobre todo después de criticar al alcalde de Londres después del ataque ocurrido en la capital británica a comienzos de este mes.

La semana pasada, el alcalde Sadiq Khan exhortó al Gobierno británico a cancelar la visita oficial si se llegara a planear alguna.