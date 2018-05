Varias personas resultaron heridas este viernes luego de que un carro se saltara la acera en centro de Portland, Oregon, y atropellara a varios peatones, según reportes.

Oficiales de los bomberos de Portland confirmaron que el hecho ocurrió cerca de la intersección de la SW 6th Avenue con SW Hall Street a las 10:20 de la mañana, hora local.

El portal The Oregonian reportó que al menos tres personas resultaron heridas, según un oficial que se encontraba en la escena.

Un testigo dijo a The Oregonian que casi resulta atropellado por un vehículo azul y dijo que el conductor “disparó el motor” mientras aceleraba hacia él después de haber arrollado a tres personas.

Entretanto, los bomberos han informado de “varios pacientes fueron trasladados a hospitales aledaños”.

Crews are on scene of an incident involving multiple patients at SW 6th & Hall. #alert

