El volcán Kilauea de Hawaii volvió a registrar una erupción explosiva el jueves, después de entrar en erupción el pasado 3 de mayo, informó el Observatorio de Volcanes de ese estado estadounidense del Pacífico.

La autoridad meteorológica alertó de la “erupción explosiva” a las 5.30 horas locales (12:30 ET), por lo que se aconsejó a los habitantes de la zona buscar refugio.

A M 3.5 earthquake located 0.1 miles beneath Kīlauea damaged park buildings, and left behind a web of earth cracks and uneven road surfaces on Hwy 11.

No injuries were reported. Motorists: slow down and use caution. Do not pull over on Hwy. 11. NPS Photo. pic.twitter.com/kZH3U6787T

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) May 17, 2018