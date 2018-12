Lo que típicamente habría sido una sacudida que hubiera asustado a muchos, más bien podría decirse que, comparado al fuerte terremoto de 7.0 ocurrido el viernes en Anchorage, Alaska, el sismo de magnitud 4.7 registrado la mañana de este martes en esa ciudad podría interpretarse como una réplica ligeramente más fuerte de lo normal.

Según la medición del Alaska Earthquake Center (AKEC), la réplica fue de 4.7 y estuvo localizado a 12 millas al noroeste de Anchorage. El evento ocurrió justo después de las 7:00 de la mañana, hora local (11:00 de la mañana del este de Estados Unidos).

El epicentro estuvo relativamente cerca de donde ocurrió el potente terremoto de 7.0, informó la televisora local WTUU.

Cientos de personas en Anchorage y zonas aledañas sintieron la sacudida la mañana de este martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan varicela entre migrantes de la caravana en Tijuana

Este sismo del martes se suma a una larga lista de réplicas, muchas de las cuales son imperceptibles para los seres humanos debido a su baja magnitud, pero se esperan que ocurran más en los próximos meses.

“Ahora estamos en cerca de 1,800 (réplicas), la gran mayoría de ellas han sido muy pequeñas como para sentirlas”, dijo el AKEC en las redes sociales.

If you're wondering how the aftershock sequence looks to a seismometer, here is the last 24 hours of data from our Rabbit Creek station. We're up to around 1,800 now, the great majority of which were too small to feel. pic.twitter.com/HxO6BMxrWq

— AK Earthquake Center (@AKearthquake) December 4, 2018