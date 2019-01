Lo regresan a México. Catarlo Gómez Cardozo fue el primer migrante centroamericano en ser regresado a territorio mexicano por el gobierno de Estados Unidos, luego de haber solicitado asilo a ese país.

Desde el viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Estado Mexicano fue notificado por Estados Unidos sobre el inicio de un programa de devolución de migrantes que solicitaron refugio en ese país, pero que serían devueltos para esperar en territorio mexicano hasta su primera audiencia.

El representante en Baja California del Instituto Nacional de Migración, Rodulfo Figueroa Pacheco, calificó la medida como una decisión unilateral pero que el gobierno mexicano aceptará para dar prioridad al trato humanitario a los migrantes que sea regresado.

The first asylum seeker to be returned to the US under President Trumps Remain in Mexico program, Carlos Catarlo Gomez from Honduras crossed in to Mexico from the US at the El Chapparal port of entry by San Diego on Tuesday. #remaininmexico pic.twitter.com/OhPmg7Cuoz

— John Gibbins (@JohnGibbinsSDUT) January 29, 2019