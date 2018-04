Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana del miércoles cerca de Moreno Valley, en California, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ocurrió cerca de las 9:25 a.m., tiempo del pacifico, a unas 3.7 millas al norte y noreste de Moreno Valley, a 5.6 millas al sur y sureste de Loma Linda, y a 5.6 millas al sur y suroeste de Redlands, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No hubo informes inmediatos de posibles víctimas o daños materiales.

A inicios de mes se registró un sismo de magnitud 5.3 en la región de las Islas Channel, también conocidas como Archipiélago del Norte, a 61 kilómetros (38 millas) al sudoeste de la ciudad de Ventura.

Earthquake Early Warning (EEW) Systems: Earthquake early warning (EEW) systems give advance warning of seismic waves and can help protect life and property. Learn more at: https://t.co/Sn7zJIOxkN#infrastructure pic.twitter.com/aetxdzmcSI

— USGS (@USGS) April 25, 2018