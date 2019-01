Engañar a las autoridades con pasaportes falsos será cada vez más difícil con el reconocimiento facial, la tecnología avanza rápidamente y su rostro lo delatará, si miente, o si por el contrario lo podría ayudar a evitar las largas y tediosas filas en los aeropuertos a la hora de viajar.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés), está proporcionando en 15 los principales aeropuertos de Estados Unidos pruebas rápidas de pasaporte mediante el reconocimiento facial. Todo esto es posible gracias a la biometría, tecnología que verifica la identidad de los viajeros haciendo coincidir las características físicas e intransferibles de cada individuo con los documentos que este presenta a las autoridades.

El sistema se utilizó por primera vez en el 2015 en el aeropuerto de Dulles, en Washington, DC. Tiene como finalidad constatar que la persona que sale del país es en realidad quien dice ser. Si no hay una coincidencia en el sistema, podría ser una evidencia de que el visitante ingresó ilegalmente a Estados Unidos.

Este procedimiento fue acelerado por el gobierno de Donald Trump y promete identificar a por lo menos 10 personas por minuto, por lo que el viajero no tendrá que esperar tanto. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza actualmente toman fotografías y huellas digitales de cada titular de visa que ingresa al país, pero no existen medidas similares para verificar que alguien haya salido del país antes de que expire su visa, por lo que el gobierno no tiene manera de determinar cuántos visitantes en realidad se quedan después de que haya expirado su tiempo de estadía.

Alrededor de 350,000 pasajeros internacionales transitan a diario por los aeropuertos del país. Organizaciones civiles y los defensores de la privacidad están preocupados por el posible uso indebido de la información que recopilan y el sesgo racial que pudiese derivar del proceso.

Esta modalidad causa aún más incertidumbre ya que el multimillonario y conocedor de tecnología Peter Thiel, quien ha fungido como asesor del presidente Trump y cofundador de Palantir colabora con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) operando Analytical Framework for Intelligence (AFI) un sistema que colecta y evalúa detalles a menudo sensibles que incluyen la información biográfica, asociaciones personales, y direcciones de trabajo, así como huellas dactilares, cicatrices, tatuajes y otros rasgos físicos.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >