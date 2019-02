Un hombre fue grabado cuando supuestamente le reclamó a una mujer por hablar español en un restaurante en Texas.

La grabación, que luego se viralizó en redes sociales y puedes verla en este enlace, muestra cómo un hombre agredió verbalmente a una mujer quien hablaba en español con su madre en un restaurante Cracker Barrel el viernes pasado, reseñó New York Post.

Jasmin Nolan, oriunda de El Paso con ascendencia mexicana, registró el incidente con el hombre no identificado y lo publicó en su página de Facebook, donde el video ha sido visto más de 60 mil veces.

Nolan, quien es bilingüe, dijo que ella y su madre estaban conversando en español cuando el hombre le dijo: “Esto es América. Habla inglés”.

Fue entonces cuando Nolan indicó que comenzó a grabar con su celular la situación el supuesto ataque racista.

“¿Por qué no puedes hablar inglés?”, se le escuchó reclamar al hombre.

