El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos continúa ocasionando problemas, y ahora se manifestó en algunas tiendas luego de que rechazaran los ‘food stamps’ o cupones de alimentos.

Además de los empleados federales quienes están trabajando sin remuneración debido al cierre parcial del gobierno, ahora algunas tiendas de comestibles no pueden aceptar pagos con la tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) ni ‘food stamps’, reportó NBC 4i este domingo.

La cadena de supermercados IGA, de Clay City, Indiana, ha estado rechazando a los clientes que quieren pagar con la tarjeta EBT y ‘food stamps’ desde hace poco más de una semana, indicó el referido medio.

“Va a afectar mucho. Hay mucha gente aquí que tiene ‘food stamps’”, lamentó la usuaria Rachel Lynch, según una publicación de WWLP.

La acción sorprende ya que la tienda IGA ha aceptado estos métodos de pago durante años.

“Nuestras máquinas no estaban aceptando ninguna tarjeta EBT y realmente no sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos si era un problema técnico. Y luego descubrimos que se debía al cierre del gobierno”, dijo Tristen Malone, trabajadora de IGA, al referido medio, que citó a CNN.

Los cajeros comentaron que los clientes están enojados debido al rechazo de sus métodos de pago.

“Están realmente molestos por eso, lo cual es comprensible. Quiero decir que es como, ya sabes, realmente desalentador que no puedan usarlo. Y quiero decir que algunas personas incluso se enojaron por eso, pero está fuera de nuestro control, no hay nada que podamos hacer al respecto”, acotó Malone.

Hasta que el gobierno vuelva a funcionar por completo, la gente de Clay City tendrá que buscar otras fuentes para comprar alimentos.

Malone enfatizó que su personal está tan molesto con este problema como sus clientes.

