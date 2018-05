La búsqueda de Owen Hidalgo-Calderón, de 14 meses de edad, en los campos de un huerto de manzanas del Condado de Wayne se reanuda el sábado por la mañana, reportó el sitio Democratand Chronicle.

Durante una conferencia de prensa el viernes por la noche, el alguacil del condado de Wayne, Barry Virts, dijo que más de 145 personas, incluidos numerosos voluntarios de las compañías locales de bomberos y ambulancias, recorrieron los huertos en Joy Road buscando cualquier señal del niño desaparecido desde el 16 de mayo .

La policía recuperó el cuerpo de la madre de Owen, Selena Hidalgo-Calderón, de 18 años. Estaba dentro de una bolsa en una zona boscosa de la granja el miércoles.

Virts dijo que aunque su oficina emitió una Alerta Amber para el niño de 14 meses el viernes por la mañana, no tiene pruebas de que el niño haya sido secuestrado y cree que la búsqueda terminará en una recuperación corporal.

“Como padre y abuelo, mi corazón desea decirme que encontraremos vivo al joven Owen, pero mi experiencia en la aplicación de la ley me dice que no lo haremos”, dijo Virts.

La alerta dice que el niño, Owen Hidalgo-Calderón, fue visto por última vez el 16 de mayo, el mismo día que su madre, Selena Hidalgo-Calderón, fue vista por última vez.

“El niño fue raptado bajo circunstancias que llevan a la policía a creer que está en peligro inminente de daño grave y / o muerte”, dijo la alerta.

AMBER ALERT: The Wayne County Sheriff's department is looking for 1 year old Owen Hidalgo-Caldron. pic.twitter.com/WPGI09KRmc

— Michael Pyskaty (@PyskatyNews) May 25, 2018