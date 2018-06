El Google Doodle de hoy celebra lo que habría sido el cumpleaños número 109 de la Dra. Virginia Apgar, quien le dio al mundo un sistema sencillo para evaluar rápidamente la salud de los recién nacidos que ha salvado innumerables vidas en las últimas seis décadas.

¿Quién fue Virginia Apgar?

Apgar es mejor conocida por la puntuación de Apgar creada por la estadounidense y que se sigue aplicando en las salas de parto. Es una prueba que califica la salud de los bebés recién nacidos y que es fácil de recordar con las letras de su propio nombre. A para Apariencia, P para Pulso, G para Mueca, A para Actividad y R para Respiración.

Nacida en Nueva Jersey el 7 de junio de 1909, Apgar no solo fue pionera en su campo de investigación, sino que también dio grandes pasos para las mujeres. Se convirtió en la primera profesora titular en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, llegando incluso a ser directora del departamento de anestesiología de la escuela.

Feminista revolucionaria

Según Apgar, su género no limitó su carrera médica, ella aseguraba “las mujeres están liberadas desde el momento en que salen del útero”.

Primero fue músico

Apgar provenía de una familia de músicos y era conocida por su virtuosidad en instrumentos de cuerda, incluso creó algunas propias melodías y tocaba con Teaneck Symphony entre otros grupos.

Fue coautora de un libro

Junto a Joan Beck, publicó un libro en 1973 titulado Is My Baby Right? Fue en Columbia que Apgar recibió su título de médico en 1933, antes de continuar para recibir una Maestría en Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins en 1959, según el obituario del New York Times, publicado después de su muerte el 7 de agosto de 1974 cuando tenía 65 años.

Aún retirada siguió trabajando por los niños

Después de dejar su puesto en la universidad en 1959, Apgar se unió a la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, donde se desempeñó como directora de investigación básica y más tarde vicepresidenta sénior a cargo de asuntos médicos, dice el obituario del New York Times.

Esa fundación más tarde cambió su nombre a March of Dimes y todavía lucha por la salud de las madres y los bebés, a través de la investigación y la defensa.

Google escribió en una publicación sobre su Doodle, “celebramos a una mujer cuyo increíble trabajo de vida sigue tocando, y en ocasiones salva, nuevas vidas todos los días”.