Todd Brassner, la fatal víctima del incencio de la Torre Trump, tenía 67 años y era divorciado, según él mismo señaló en su cuenta de Facebook.

Brassner trabajaba como comerciante de arte según su perfil en Facebook. Vivía solo en el departamento 50C de la Torre Trump en Manhattan, donde murió a consecuencia de las quemaduras ocasionadas por el incendio que dejó a cuatro bomberos heridos.

Según el Daily News, el comerciante de arte era amigo de Andy Warhol, ya que se le menciona varias veces en la autobiografía del pintor estadounidense.

El portal Daily News agregó que en la declaración de bancarrota de 2015 de la Torre Trump se indica que el departamento tenía un costo de $2.5 millones.

Según su perfil de Facebook, Brassner estudió en la Universidad de Pace y en la Academia Nueva Rochelle, además de ser un agente independiente.

En esa misma red social hay al menos dos cuentas de la víctima del incendio que requirió la atención de casi un centenar de miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Uno de los perfiles parece profesional, con una fotografía de Todd al lado de un retrato suyo, mientras que en otra cuenta se le ve más informal con guitarra eléctrica en su habitación, y en sus posts compartía chistes.

“Encontramos fuego en el piso 50 del edificio. El departamento estaba completamente en llamas. Los bomberos actuaron heroicamente, estaban atacando el fuego y encontraron a un ocupante del apartamento”, dijo el Comisionado Daniel Nigro en comentarios publicados por el FDNY en Twitter.

Man Dies Of His Injuries Following 4-Alarm Fire At #TrumpTower

“The apartment was virtually entirely on fire. They pushed in heroically, they were knocking down the fire, they found one occupant of the apartment on the 50th floor,” Fire Commissioner Daniel Nigro said. pic.twitter.com/qlwv1OyxGf

— Real News Line (@RealNewsLine) April 8, 2018