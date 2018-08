John McCain, senador y excandidato a la Presidencia de EE.UU. y quien murió este sábado a los 81 años de edad, pidió antes de morir un último deseo: que el presidente Donald Trump no asista a su funeral.

De acuerdo con el New York Times, el senador había instruido a sus más allegados para que el presidente de EE.UU. Donald Trump no acuda a su funeral, y en vez de él lo haga el vicepresidente Mike Pence.

CNN indicó que el republicano dejó a su familia una lista de lugares en los que deseaba que se le rindieran honores fúnebres, entre ellos la Catedral Nacional de Washington.

Personas cercanas al republicano señalaron que los otros lugares solicitados por McCain son Arizona y Annapolis.

La familia de McCain, quien combatía un cáncer cerebral, informó el viernes pasado que había suspendido el tratamiento.

McCain, el presidente de la Comisión de Servicios Militares del Senado, fue un crítico frecuente, así como un blanco de Trump, un republicano que fue elegido presidente en noviembre de 2016.

McCain denunció a Trump, entre otras cosas, por su elogio al presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes que el senador describió como “tiranos” extranjeros.

En julio había criticado a Trump por su cumbre con Putin, emitiendo un comunicado que calificaba a su conferencia de prensa conjunta en Helsinki como “una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense en la memoria”.

Dijo que Trump era “no solo incapaz sino que no estaba dispuesto a enfrentarse a Putin”.

Luego de que en una cena republicana, el presidente Donald Trump evitó hablar sobre el senador John McCain, minutos después de darse a conocer su muerte envió sus condolencias a través de Twitter.

“Mis más sinceras condolencias y mi respeto a la familia del senador John McCain. ¡Nuestros corazones y oraciones están contigo!”, escribió el presidente en Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018