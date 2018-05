¿Qué pasa cuando un niño es separado de sus padres inmigrantes?

La organización Kids in Need of Defense (KIND) ha estado apoyando durante una década a menores detenidos después de ingresar al país. Su presidenta, Wendy Young, habló con The Post el viernes para explicar cómo el cambio de política del presidente Donald Trump afecta a los inmigrantes jóvenes y cómo el mismo encaja en el cambio más amplio del presidente en la forma en que el país trata a los inmigrantes, reportó The Washington Post.

La organización ofrece servicios legales pro bono a los inmigrantes que llegan a la frontera sin un padre (niños no acompañados), una vez que salen de los centros de detención federales para unirse a familiares que ya están en EE.UU. o en su país de origen.

Cuando el niño se encuentra con un abogado o se presenta ante un juez, su capacidad para explicar por qué están allí y las razones por las que podrían buscar refugio son limitadas. Hay un padre que podría responder esas preguntas, pero ese padre fue transferido por el Departamento de Seguridad Nacional a otro centro. El niño, detenido por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, probablemente no haya tenido contacto con sus padres.

Es complicado para los abogados ponerse en contacto

“Puede ser extraordinariamente difícil averiguar a dónde fue esa persona [padres detenidos], establecer comunicación”, dijo Young. “Si ese padre es deportado mientras tanto, entonces tenemos el desafío adicional de tratar de encontrar al padre en el país de origen”.

“Se crean casos adicionales en un sistema atrasado”

“Desde la perspectiva humanitaria, estamos bastante preocupados por esto”, agregó Young, “pero también desde una perspectiva de eficiencia gubernamental, se está creando un caso adicional en un sistema atrasado y está haciendo más difícil para el juez de inmigración o el Departamento de Seguridad Nacional el poder resolver lo que está sucediendo en la vida de este niño”.

Recuerda Young que esas complicaciones legales comienzan solo una vez que el niño sale de la detención. El período de detención es problemático por sus propias razones, y Young dice que la cantidad de tiempo que pasan los niños detenidos va en aumento.

Según Obama, los niños permanecieron detenidos durante aproximadamente un mes, dijo Young, mientras el gobierno intentaba encontrar familiares que pudieran llevárselos. La ley, dijo, “está realmente basada en la idea de que los niños están mejor atendidos por sus familias que en un centro de detención por parte del gobierno federal”, enfatizó Young.

