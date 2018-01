Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 21 personas esta semana en un operativo efectuado en varias tiendas 7-Eleven del país.

Según Derek Benner, un alto funcionario ICE, la operación buscaba que “los empleadores estén advertidos de que vamos a salir y a asegurarnos de que cumplan (la ley)”.

Los agentes llegaron a las tiendas con el objetivo de detener a indocumentados y multar a quienes los contratan.

En estos casos es importante que conozcas cuáles son tus derechos y qué medidas tomar si los agentes federales de inmigración aparecen en tu lugar de trabajo.

El abogado de inmigración Enrique Téllez de Austin, Texas, compartió los siguientes consejos sobre qué hacer si una persona se encuentra en esta situación.

Tasked with enforcing the business community’s compliance with federal employment eligibility requirements, ICE HSI developed a comprehensive worksite enforcement strategy that targets employers who violate employment laws https://t.co/lctIICBnXo pic.twitter.com/aoRlLNJkvI — ICE (@ICEgov) January 11, 2018

1. ¿Pueden ingresar los agentes a un lugar de trabajo sin una orden judicial?

“Si trabaja en un lugar abierto al público, como un restaurante o un lavado de autos, los agentes de ICE pueden ingresar al espacio público de su lugar de trabajo a su gusto”, dijo Téllez. “Sin embargo, ICE no puede ingresar al espacio no público de su lugar de trabajo a menos que tengan el consentimiento voluntario de su empleador o una orden judicial válida, de lo contrario esto podría ser impugnado más tarde en la corte”, explico el abogado.

2. ¿Qué deben hacer los trabajadores si los agentes de ICE ingresan a su lugar de trabajo?

Trate de mantener la calma, no corra, y no se resista al arresto, diga en voz alta “no permito que revisen mi propiedad” y anime a otros a hacer lo mismo”, dijo el abogado Téllez. “Si los agentes de ICE intentan buscar propiedades, bolsos o los bolsillos de alguien en el sitio de trabajo, esto podría ser impugnado más tarde en el tribunal. Por su parte, Candelario Vásquez, Organizador Comunitario del Proyecto de Defensa Laboral en Texas recomendó tomar calma.

“Si estas entre mucha gente debes tener calma y continuar tu trabajo”.

3. No entregue voluntariamente a ICE ningún documento de identidad

“Especialmente no den un pasaporte extranjero, ya que puede utilizarse contra un ciudadano que no es ciudadano en los tribunales. No proporcione información falsa a ICE: una persona puede enfrentar cargos penales o civiles por el uso de documentos falsos, como las tarjetas del seguro social. Si le es posible documente exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo”, sugirió el abogado Téllez.

4. ¿Qué pasa si ICE quiere interrogar a los trabajadores?

“Tal como lo harían en la calle, los trabajadores deberían decir: “¿Me puedo ir?”, si le contestan “sí”, aléjese lentamente. Si dicen “no”, pregunte: “¿estoy detenido?” si dicen “sí”, el trabajador debe decir: “quiero permanecer en silencio y hablar con un abogado”.

Los trabajadores no deben responder a ninguna pregunta sobre su lugar de nacimiento, estado migratorio o inmigración o antecedentes penales. Los trabajadores no deben firmar nada que ICE les presente”, dijo Téllez.

5. Ejercer tu derecho a mantenerte en silencio

La persona puede “responder a preguntas como ¿cuál es tu origen de nacimiento o estatus migratorio? con una respuesta firme, elijo mantener mi derecho al silencio”, o en inglés, “I choose to be silent”.

“Tú puedes ejercer ese derecho no importa si eres ciudadano o no”, dijo Vásquez. “Solo un juez puede exigir que hables, tú puedes durar tres días en silencio y no dar información sobre tu estatus migratorio y llamar a tu consulado, recordar que tienes ese recurso”.

6. Llevar una tarjeta con la información

Vásquez sugiere que si no quieres contestarle a los agentes debes llevar contigo una tarjeta con esos datos básicos y si el oficial de ICE te pregunta, puedes darle esa tarjeta y permanecer callado.

“Pero recuerda presentarlo firmemente”, dijo Vásquez. De esta manera te proteges y proteges a los demás, la primera línea de defensa.