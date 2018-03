Putin asegura que no le importan las denuncias de intromisión rusa en elecciones de EE.UU.

Vladimir Putin aseguró que no le importa la presunta interferencia de ciudadanos rusos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque tales acciones no estaban relacionadas con su gobierno.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC, se le preguntó al presidente ruso si aprobaba la interferencia de 13 ciudadanos rusos y tres empresas rusas, según se detalla en una acusación estadounidense.

“No me importa en absoluto, porque no representan al gobierno”, respondió, según la transcripción de la entrevista publicada el sábado por el Kremlin.

