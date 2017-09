Puerto Rico sin luz busca reconstruirse después del huracán María

Grupos de rescatistas salieron a la búsqueda de las víctimas que dejó el paso del huracán María por Puerto Rico el jueves y que suspendió la electricidad en la isla y provocó deslizamientos de tierra e inundaciones.

La extensión del daño aún es desconocida pues decenas de municipios permanecían aislados y sin comunicación después que María golpeara Puerto Rico el miércoles por la mañana como huracán de categoría 4, con vientos de 155 mph, lo que la hace la tormenta más fuerte que ha golpeado a la isla en más de 80 años.

Decenas de árboles fueron arrancados de raíz e inundaciones generalizadas bloquearon muchas autopistas y calles a lo largo de la isla, lo que creó un laberinto que forzaba a los conductores de carros a ir en contra el tráfico, mientras los autos de la policía advertían por los altavoces que la gente que debían respetar el toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m., previamente impuesto por el gobernador para garantizar la seguridad de los isleños.

“Este será un evento histórico para Puerto Rico”, dijo Abner Gómez, director de manejo de emergencias de la isla.

El presidente Donald Trump aprobó una declaración federal de desastre para Puerto Rico.

Días antes, el huracán Irma, de categoría 5 y con vientos de 175 mph (281 kilómetros por hora), golpeó a Puerto Rico y luego llegó como la tercera tormenta más fuerte a Estados Unidos. Devastó los Cayos de Florida y dejó destrucción a su paso por la peninsula que lleva éste nombre y por otros estados.

En San Juan, la capital, grandes eucaliptos cayeron en casi cada cuadra de una avenida principal salpicada de populares bares, restaurantes y cafeterías. Algunas de estas estructuras sufrieron daños.

Cerca de allí, fuera de un edificio de apartamentos, Adrian Pacheco, operador por 40 años de una empresa de turismo, relató cómo pasó ocho horas en una escalera acurrucado junto a otros cien vecinos mientras el huracán arrancaba los marcos y las ventanas de su edificio y destruía tres balcones.

“Creo que la gente no esperaba que la tormenta alcanzara el punto que alcanzó”, dijo Pacheco. “Como con Irma nunca pasó, pensaron que con María sería lo mismo”.

El huracán Irma destruyó zonas de Puerto Rico el pasado seis de septiembre, dejó más de un millón de personas sin electricidad, pero no causó muertes ni daños generalizados como lo hizo en las islas cercanas.

El huracán María, sin embargo, arrancó ventanas en algunos hospitales y comisarías, convirtió algunas calles en ríos caudalosos y destruyó cientos de hogares en Puerto Rico, incluyendo el 80 por ciento de las casas en una pequeña comunidad pesquera cerca de la Bahía de San Juan, que desencadenó un oleaje de tormenta de más de 4 pies.

“Meses y meses y meses y meses van a pasar antes de que podamos recuperarnos de esto”, dijo Félix Delgado, alcalde de la ciudad costera del norte de Catano.

El sonido de las sierras eléctricas irrumpió el silencio que se extendió a través de San Juan el miércoles por la tarde, mientras los bomberos comenzaban a remover árboles y usaban excavadoras para levantar postes de luz de concreto que habían sido derribados.

Algunos vecinos se unieron para ayudar a limpiar las ramas más pequeñas, incluyendo Shawn Zimmerman, un estudiante de 27 años de Lewistown, Pensilvania, que se mudó a Puerto Rico hace casi dos años.

“La tormenta no me molestó”, dijo. “Es la devastación. Me dan escalofríos. Nos va a llevar mucho tiempo”.

El huracán María ha causado al menos diez muertes en el Caribe, incluyendo siete en la isla de Dominica y dos en la isla Guadalupe de las Antillas Francesas.

El gobernador de Puerto Rico le dijo a CNN que un hombre murió tras ser golpeado por escombros que volaban por la fuerza de los vientos. No se dispuso de más detalles y no se pudo contactar inmediatamente a los funcionarios para que comunicaran sus observaciones.

El ministro de Turismo de Dominica, Robert Tonge, dijo que su país estaba gravemente afectado. Comentó que la capital de Roseau todavía tenía inundaciones severas y había daños graves en toda la ciudad. El hospital y un centro comunitario perdieron sus techos.

Uno de los dos aeropuertos del país estaba cerrado pero se esperaba que otro entrara en operación en los próximos días. Se calcula que el 95 por ciento de los techos fueron destruidos en algunas ciudades, incluyendo Mahaut y Portsmouth.

María se debilitó a una tormenta de categoría 2 en la tarde del miércoles pero volvió a fortalecerse como categoría 3 el jueves temprano con vientos máximos sostenidos de 115 mph (185 kph).

Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, la tormenta se centró a unos 105 kilómetros (175 kilómetros) al este-noreste de Puerto Plata, República Dominicana, y se movió hacia el noroeste a 9 mph (15 kmp). Se espera que el ojo de la tormenta se acerque a las Islas Turcas y Caicos y al sureste de Bahamas el jueves y viernes temprano.

El huracán todavía provocó intensas lluvias durante la noche del miércoles en Puerto Rico, donde había tejas rotas de color rojo esparcidas por muchos caminos. Los residentes esquivaban y se agacharon cuando pasaban debajo de decenas de líneas eléctricas negras que todavía se balanceaban al vaivén de los fuertes vientos.

Estas líneas eléctricas no representaban ningún peligro pues la isla carecía de energía eléctrica. Funcionarios de la isla aún no determinaban cuando volvería la electricidad.

La red eléctrica de Puerto Rico se encuentra en muy mal estado por falta de mantenimiento debido a la crisis económica y la corrupción que por años ha afectado a la isla. Muchos creen que tardará semanas, si no meses, en restaurarse la electricidad.

Edwin Rosario, de 79 años, trabajador retirado del gobierno, dijo que la crisis económica que ha provocado un éxodo de casi medio millón de puertorriqueños a Estados Unidos solo hará que la recuperación de la isla más difícil.

“Solo nos quedan los viejos”, dijo mientras emergía de un callejón frente a su casa libre de escombros. “Muchos jóvenes ya se han ido … Si no nos unimos, no vamos a recuperarnos”.