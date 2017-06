Puerto Rico opta por la estadidad en plebiscito sobre estatus jurídico de la isla

Un 97.17% de las personas que salieron a votar el domingo en el plebiscito sobre el estatus jurídico de Puerto Rico, optó por la opción de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

Según datos difundidos por la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), un total de 486,725 electores eligieron la estadidad.

Dicha cifra superó con creces al de independizarse de Estados Unidos, que obtuvo un 1.5 % de los sufragios (7,543 votos), y solo un 1.3% (6,609 votos) eligió el estatus actual de Estado Libre Asociado (ELA).

De un total de 2,260,804 votantes registrados, alrededor de medio millón salió a votar en una consulta no vinculante, es decir, que no tendrá un efecto legal y que, de momento no se producirá ningún cambio en la isla.

Nada más conocerse estos resultados, el principal partido de la oposición, el Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, dijo por boca de su presidente, Héctor Ferrer, que los resultados lejos de ser “grandes” para la estadidad, constituyen una derrota para el gobernador, Ricardo Rosselló.

Pese a que la estadidad ganó por más de un 97%, 8 de cada 10 electores no ejercieron su voto, manifestó.

“Se fueron a la calle, a la playa, al río. No hicieron caso (los votantes). Perdió la estadidad y Rosselló. No tienen la mayoría ni haciendo trampa”, dijo Ferrer en una conferencia de prensa.

En este sentido, el director de campaña y vicepresidente del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, defendió la victoria de la estadidad y restó importancia a la pérdida de votos en relación al plebiscito de 2012.

En dicha ocasión la estadidad consiguió más de 800,000 votos.

A este respecto quiso dejar claro que la pérdida se debe a la emigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

“En Puerto Rico somos poco más de 3 millones de habitantes y en Estados Unidos hay ahora más de 5 millones”, recalcó.

Rosselló adelantó que notificará al Congreso de Estados Unidos los resultados. Defendió la baja participación diciendo que “en la ratificación de Wisconsin como estado en 1848 participaron 23,183 electores de una población de más de 130,000 personas, lo que representa un 17% de su población. Además, en 1911 Arizona hizo lo propio con 15,489 electores de 217,000 de población, un 7% de su población”.

El plebiscito se llevó a cabo sin mayores incidentes excepto la quema de banderas estadounidenses por parte de independentistas frente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en San Juan, tras la votación, y denuncias de irregularidades en algunos centros de votación que las autoridades calificaron de intrascendentes.