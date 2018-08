El presidente de EE.UU., Donald Trump, se equivocó al colorear la bandera de EE.UU. y puso los colores en el orden equivocado, no se sabe si fue un error, una falta de conocimiento o un descuido.

Esto sucedió durante una visita del presidente y Melania Trump, a un hospital de niños en Columbus, Ohio el viernes 24 de agosto. La foto del error presidencial se volvió viral y la prensa internacional habló de “papelón”, como tituló Clarín.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) August 25, 2018