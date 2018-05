El presidente francés, Emmanuel Macron, provocó sorpresa en Sídney el miércoles al calificar a la esposa del primer ministro australiano Malcolm Turnbull de ”deliciosa”, reportó El Universal.

Al final de una conferencia de prensa conjunta durante su visita oficial a Australia, Macron agradeció a los Turnbull por su hospitalidad.

”Quiero agradecerles su bienvenida, gracias a usted y a su deliciosa esposa por su cálida bienvenida”, dijo Macron en inglés.

Macron con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, y su esposa, Lucy Turnbull, en una imagen de ayer frente a la Ópera de Sídney.

Las reacciones divertidas no tardaron en aparecer en las redes sociales y la prensa australiana, junto con conjeturas acerca de las intenciones del mandatario francés.

”Macron acaba de decir que agradece a Malcolm Turnbull y su ‘deliciosa esposa’. Los franceses son siempre franceses”, tuiteó la periodista Alice Workman.

ABC News de Australia tuiteó: ”Perdido en la traducción: Emmanuel Macron agradece a la ‘esposa deliciosa’ del Primer Ministro”.

