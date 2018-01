El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Oficina del Censo incluir en su planilla de 2020 una pregunta migratoria que, de acuerdo con expertos, podría comprometer la fiabilidad de los resultados, reportó el sábado Newsweek.

En una carta con fecha del 10 de diciembre, el Departamento de Justicia afirma que la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía facilitaría la aplicación de la Voting Rights Act, que prohíbe la discriminación racial durante votaciones, según reportó ProPublica.

Un portavoz de la Oficina del Censo confirmó la recepción del documento y comentó que “la petición será considerada mediante el mismo procedimiento al que se someten otras preguntas antes de que figuren en los cuestionarios”.

Críticos de la propuesta, sin embargo, advierten que la pregunta disuadirá a inmigrantes de participar o responder con honestidad por temor a que ciertos datos que compartan sean usados en su contra.

“Esto sería un sabotaje al Censo”, denunció Arturo Vargas, miembro del National Advisory Committee of the Census y exdirector ejecutivo de la organización que defienda a latinos, NALEO Educational Fund. “Añadir preguntas que no han sido examinadas debidamente implica riesgos porque los encuestados pueden no entenderla, resultando en un bajo porcentaje de participación”.

“Las personas se abstendrán de llenar el formulario por miedo a que cierta información que revelen sea empleada de forma negativa”, explicó Steve Jost, antiguo funcionario de la oficina durante el censo de 2010. “Todo este asunto del gobierno de mejorar la ley antidiscriminatoria es algo preocupante”.

Jost afirma que el objetivo del censo desde 1790 has sido lograr que toda persona en el país sea contada, no solo ciudadanos estadounidenses.

Con información de los medios Newsweek y ProPublica