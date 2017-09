Portavoz de la Casa Blanca dice no estar segura si Trump leerá nuevo libro de Hillary

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el martes no tener certeza sobre si el presidente Donald Trump leería el nuevo libro de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton sobre la campaña de 2016, al tiempo que calificó de “triste” la publicación de la ex primera dama, según The Hill.

“Si leerá o no el libro de Hillary Clinton, no estoy segura. Pero creería que él está bien enterado de lo que pasó”, dijo Sanders a los reporteros.

En el nuevo libro de Clinton, que lleva por título Qué pasó, expresa su lamento sobre la derrota que sufrió frente a Trump, al punto de preguntarse “casi todos los días” desde el día de las elecciones con la pregunta de por qué perdió.

Sanders dijo que es “triste” que “el último capítulo de la vida pública (de Clinton) ahora se defina por la venta de libros con ataques falsos y temerarios”.

La ex secretaria de Estado planea viajar por 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá este otoño para promocionar su libro.