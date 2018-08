¿Por qué la reunión en Trump Tower es importante?

¿POR QUÉ TODO ESTO IMPORTA?

Es ilegal que una campaña acepte ayuda de una persona o gobierno de otro país. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos, miembros del Congreso de ambos partidos y el propio Trump admitieron que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales del 2016. Mueller está tratando de comprobar si alguien conectado con la campaña de Trump conspiró con Rusia para inclinar la elección a favor del magnate. También analiza si los tuits de Trump, sus declaraciones y otras acciones constituyen una obstrucción en la investigación.

¿HUBO ALGO ILEGAL?

La reunión está siendo cuidadosamente analizada por investigadores enfocados en los esfuerzos de extranjeros para penetrar una campaña política estadounidense o alterar políticas públicas. Pero también puede haber un trasfondo delictivo. Las leyes de financiación de campañas prohíben a una campaña aceptar “cosas de valor” de extranjeros y es posible que las investigaciones de la oposición –por más que no sean en sí ilegales– entren dentro de esa categoría.

“Depende de los motivos y de lo que se sabía en el momento del encuentro. Solicitar a sabiendas colaboración del extranjero es un delito”, indicó Rick Hasen, experto en la financiación de campañas y profesor de derecho en la Universidad de California. “Tienes que saber que estás haciendo algo ilegal y los tribunales deben considerar la investigación de la oposición por parte de agentes rusos como una ‘cosa de valor’ en relación con la financiación de la campaña”.

PRIMERA EXPLICACIÓN: TODO GIRÓ EN TORNO A LAS ADOPCIONES

Donald Trump Jr. dijo en una declaración del 8 de Julio del 2017 al New York Times que en el encuentro “se habló más que nada de un programa de adopciones de niños rusos”. La declaración no menciona que se le prometió información prejudicial para Clinton.

SEGUNDA EXPLICACIÓN: TODO GIRÓ EN TORNO A HILLARY CLINTON

Al día siguiente el diario informó que a Trump hijo se le prometió información perjudicial sobre Clinton en el encuentro. Trump junior emitió un segundo comunicado que dice: “La mujer dijo que tenía información de que individuos conectados con Rusia estaban financiando el Comité Nacional Demócrata y apoyando a Clinton. Añadió que “no se suministró y ni siquiera se ofrecieron detalles ni información que sustentase eso”. A los pocos días, Trump hijo tuiteó una copia de una cadena de emails que dijo revelan su interés en obtener información perjudicial para Clinton “del abogado del gobierno ruso”.

NO IMPORTA

La gente de Trump insiste en que nada de esto es relevante, porque nunca se entregó la información sobre Rusia.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ ESAS EXPLICACIONES?

Ei Times informó que el presidente dio el visto bueno a la declaración de su hijo, pero el abogado de Trump Jay Sekulow negó repetidamente eso. El 31 de julio del 2017 el Washington Post dijo que el mandatario “personalmente dictó una declaración en la que Trump hijo dijo que él y el abogado ruso habían hablado básicamente de un programa sobre la adopción de niños rusos en el encuentro en la Trump Tower.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo a la prensa que Trump “ciertamente no dictó” el comunicado.

¿DICTÓ TRUMP EL COMUNICADO DE SU HIJO?

Sí.

En enero de este año, los abogados de Trump John Dowd y Sekulow escribieron a Mueller, diciendo que “el presidente dictó una respuesta corta pero precisa al artículo del New York Times en nombre de su hijo”. Dowd renunció posteriormente al equipo de Trump. Sekulow dijo este fin de semana que había recibido “mala información”.

TERCERA EXPLICACIÓN: VEA LA SEGUNDA EXPLICACIÓN

El presidente pareció cambiar su historia en un tuit del domingo en el que por primera vez confirmó que la reunión en la Trump Tower tuvo por fin conseguir información presidencial perjudicial para Clinton.

“Fue una reunión para conseguir información sobre un rival, algo totalmente legal, que se hace todo el tiempo en la política, y no surgió nada de esto”, dijo Trump. Acto seguido tomó distancia de su hijo, diciendo que “¡yo no sabía nada al respecto!”.

INTERROGANTES EN TORNO A UNA LLAMADA

Trump hijo habló por teléfono varios días antes de la reunión con un individuo que tenía un número bloqueado, pero dijo que no recordaba quién era y que no sabía si su padre tenía un número bloqueado. Aseguró que no alertó a su padre antes del encuentro.

ALGO QUE NO CAMBIÓ

Sea cual fuera la explicación, Trump siempre dijo que no sabía nada sobre la reunión en la Trump Tower.