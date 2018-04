¿Por qué el Clembuterol arruinó la pelea del 5 de Mayo?

La noticia que Mundo Hispánico adelantó, se confirmó en detrimento con los aficionados al boxeo. La pelea de revancha entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin en Las Vegas el 5 de mayo fue cancelada.

La causa es la posible suspensión que enfrenta el “Canelo” tras dar positivo por Clembuterol en una muestra antidoping voluntaria. Al no tener certeza de poder pelear, Golden Boy Promotions, promotora del combate, la canceló después de que el propio deportista tapatío diera un paso atrás. La duda es ahora si ese positivo daba de verdad ventajas al mexicano, al que sus detractores acusan de tramposo.

•Cancelan la pelea #Canelo vs #GGG

•Todo es culpa del #Clembuterol🥩

•Avísenle a @deciodemaria

•Recuerden que en el Mundial Sub 17 hubo 109 positivos (ninguno mexicano) por clembuterol 🥩 y no pasó nada#DecioSabbeCómo🧙🏽‍♂️ pic.twitter.com/MluGLuBYWw

— Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) April 3, 2018