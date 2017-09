Políticos venezolanos en el exilio piden intervención internacional para acabar con la crisis de su país (VIDEO)

Organizaciones de venezolanos que residen en el centro de Florida abogan por quienes se que quedaron en su país y mediante reuniones con miembros del gobierno estadounidense, solicitan más asilos políticos y la posibilidad de obtener el permiso de trabajo sin tener que esperar 6 meses para recibirlo.

En reunión con el congresista demócrata, Darren Soto, políticos venezolanos en el exilio hablaron sobre la crisis en Venezuela y sobre cómo pueden ayudar a derrocar, lo que ellos llaman “gobierno dictatorial” de Nicolás Maduro.

“Mientras se procesa el asilo, son seis meses que transcurren. Seis meses que estarían violando el derecho a la vida porque una persona que no pueda trabajar, y el asilado político no es un inversionista, no es una transferencia de grado ejecutivo, es alguien que necesita subsistir para vivir aquí en este país”, señaló Mildred Rodríguez, miembro de la organización Casa de Venezuela.

En respuesta el congresista Soto aseguró que está trabajando en un proyecto de ley el cual cobija la idea de que los asilados políticos puedan comenzar a trabajar durante ese período de tiempo, al igual que puedan adquirir licencias de conducir.

Por su parte, Ramón Muchacho, ex alcalde de Chacao y quien se vio obligado a irse de Venezuela luego de que, a principios de agosto, el gobierno de Maduro lo destituyera de su cargo y le impusiera una orden de arresto por apoyar a manifestantes de la oposición, asegura que actualmente en su país “lamentablemente no hay ninguna posibilidad de una salida democrática”.

“No hay posibilidad de una elección presidencial libre, abierta y democrática. No hay posibilidades de un juicio, con tantos motivos que habrían para denunciar al dictador Nicolás Maduro”, señaló Muchacho.

“No podemos nosotros solos traer democracia a Venezuela, necesitamos ayuda internacional”, añadió.

Ayuda internacional que según Muchacho, va a tener que ser contundente pues asegura que el gobierno actual no reconocerá la crisis, que además, ha dejado a 120 muertos durante las protestas efectuadas en los últimos meses.

Venezuela is going through an economic, political & humanitarian crisis. We must act now! Tune in live on FB to hear from exiled politicians pic.twitter.com/l9OGblFfsw

— US Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) September 21, 2017