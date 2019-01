Un policía muerto y otro herido fue el saldo fatal de una operación que se ejecutó para investigar el robo de un auto que terminó en tiroteo en Alabama.

De acuerdo con WVTM 13, una investigación de robo de autos cerca del centro de la ciudad de Birmingham se volvió mortal la madrugada de este domingo cuando un sospechoso abrió fuego contra dos oficiales y mató a uno de ellos.

El tiroteo ocurrió en 5th Avenue North, donde un oficial encubierto y un sargento uniformado se encontraron con un par de sospechosos de robo de coches justo antes de las 2.00 de la madrugada.

El jefe de la Policía de Birmingham, Patrick Smith, informó que durante la revisión que les efectuaban los funcionarios, un sospechoso sacó un arma y abrió fuego después de ser confrontado por los oficiales.

Agregó que el sargento resultó “herido de muerte” y que otro oficial permanece herido de gravedad.

Smith dijo que un sospechoso también resultó herido en el tiroteo y fue llevado al hospital para recibir atención médica. El segundo sospechoso fue detenido.

Los nombres de los oficiales permanecen en anonimato hasta que se les notifique el trágico suceso a la familia.

Este es el primer oficial de Birmingham asesinado en el cumplimiento de su deber en más de 14 años. El 17 de junio de 2004, tres oficiales fueron asesinados a tiros mientras realizaban una orden de detención por drogas en Ensley. Fue el día más mortal en la historia del departamento.

“Este es un momento muy difícil”, expresó Smith. “Hay miembros en este departamento que han trabajado con ellos durante años y están sufriendo como todos los demás”, añadió.

