Policía: Mueren 17 personas por tiroteo en escuela secundaria de Florida

Un exalumno abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria de Florida y mató a “numerosas” personas, lo que provocó que los estudiantes salieran corriendo a las calles y que un equipo de operaciones tácticas ingresara a las instalaciones antes de que las autoridades pudieran detenerlo a alrededor de kilómetro y medio de distancia.

Un alumno declaró a medios locales que siempre bromeaban que Nicolás Cruz “sería la persona que perpetraría un tiroteo en la escuela”.

Stoneman Douglas student: We used to joke that Nicolas Cruz "would be the one to shoot up the school." At least 15 now confirmed dead. https://t.co/n8iEBKJRYL pic.twitter.com/KveyfPNRzx

— WSB-TV (@wsbtv) February 14, 2018