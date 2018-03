Policía es despedido y arrestado después de masturbarse frente a una mujer

Un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Pasco fue arrestado y despedido de su cargo después de ser acusado de haber tenido un encuentro sexual inapropiado, informaron las autoridades.

Joseph Mercado, de 25 años, fue detenido el pasado 28 de febrero y se le acusa de haber tocado de forma impropia a una mujer, cuya identidad no fue revelada, y luego de masturbarse frente a ella. El incidente ocurrió el 15 de febrero en horas de la noche.

“Él ese día no estaba trabajando y cuando la víctima nos informó sobre lo ocurrido, fue despedido”, afirmó Melanie Snow, vocera de la Oficina del Alguacil del Condado de Pasco, en entrevista con MundoHispánico.

De acuerdo con el reporte del arresto, Mercado llegó hasta la residencia de la víctima haciéndole creer que debía discutir con ella “un incidente muy grave que había presenciado”.

La mujer aceptó salir y hablar con Mercado en el estacionamiento de su vivienda y fue allí cuando el oficial comenzó a masturbarse.

Al eyacular, Mercado intentó ponerle las manos bañadas en semen en el pecho de la mujer, al igual que en sus labios. La víctima dijo que en varias ocasiones le pidió al hombre que se fuera, pero este hizo caso omiso.

“La disciplina es primordial en nuestra organización”, apuntó el alguacil Chris Nocco en un comunicado. “Se hizo una investigación, fue arrestado y despedido”.

El hispano enfrenta cargos por agresión y según el reporte de las autoridades, ni él ni la víctima estaban involucrados en una relación sentimental cuando ocurrió el incidente.

Sin embargo, la agencia policial le manifestó a MundoHispánico que aparentemente habrían sostenido una relación en el pasado.

Mercado hizo parte del grupo de oficiales que en el año 2016 representaron a la agencia policial en una campaña denominada “Why We Wear The Badge”, en donde por medio de videos, cada oficial seleccionado explicaba por qué llevaban puesto con orgullo la insignia de la policía.

“Porque amo a mi comunidad”, expresó Mercado en un video publicado en la cuenta de Twitter de esta agencia.

Here’s today’s “Why We Wear the Badge” from Deputy Mercado! #Pasco pic.twitter.com/6CHz2KNqWZ

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 27, 2016