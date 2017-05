Policía dejará de compartir información del atentado de Manchester con EE.UU.

Un funcionario británico dice que la policía de Manchester dejará de enviar información a Estados Unidos acerca de sus investigaciones del ataque hasta tanto reciba garantías de que no habrá más filtraciones a la prensa.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que se avanza en la investigación a pesar de las filtraciones.

Se prevé que la primera ministra Theresa May hable del asunto con el presidente Donald Trump en las próximas horas en Bruselas.

Las autoridades británicas están furiosas porque las fotos que contienen evidencia sobre la bomba usada en el ataque en Manchester aparecieron en el New York Times, aunque su proveniencia no estaba clara.

La policía de Manchester no hizo declaraciones sobre el hecho, más allá de que las filtraciones causaron angustia a las familias de las víctimas.

