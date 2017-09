Policía de Nueva York incauta cifra récord en drogas

Cuatro personas están bajo arresto después de que las autoridades incautaron 270 libras de narcóticos, incluyendo 140 libras de fentanilo puro, con un valor en las calles de más de 30 millones de dólares, reportó WMTW8.

La cantidad récord de fentanilo fue descubierta en un edificio residencial en Queens, así como 213 libras de otros narcóticos, tales como cocaína y heroína.

Esta es la mayor incautación de fentanilo que se ha hecho en la ciudad de Nueva York. Dado que una dosis de fentanilo de dos a tres miligramos puede ser letal, las 140 libras de fentanilo puro incautado en este caso podrían haber producido aproximadamente 32 millones de dosis letales.

El fentanilo es un opioide sintético peligrosamente fuerte. Es casi 50 veces más fuerte que la heroína y cada vez se mezcla más con el suministro ilícito de narcóticos de la ciudad.

270lbs of Fentanyl, Heroin & Cocaine with Street Value of Over $30mil Seized by NYPD, @DEANEWJERSEYDiv & @snpnyc https://t.co/3velT6zBSB pic.twitter.com/BkqOiS0CEB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 19, 2017