Una madre adolescente de Texas fue arrestada, acusada de matar a su hija recién nacida a principios de este mes, informó la policía.

Erica Gomez, de 17 años, está acusada de apuñalar a su hija recién nacida, envolver a la niña en una bata de baño y esconder el cadáver en un cobertizo de almacenamiento de una casa en el área de El Paso, informó la policía. El cuerpo de la bebé fue encontrado el 9 de febrero por las autoridades, reportó El Paso Times.

La bebé tenía una herida de arma blanca y cortes en el cuello y el cuerpo, según un comunicado de prensa de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso.

An #ElPaso teenage mother has been arrested for allegedly stabbing and killing her newborn baby.https://t.co/T707noFk78

— Daniel Borunda (@BorundaDaniel) 24 de febrero de 2018